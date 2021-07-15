В Одессе аэропорт отменил все рейсы: в чем причина

В Одессе аэропорт отменил все рейсы: в чем причина

Все запланированные прибытия и отправления самолетов отменены.

Международный аэропорт "Одесса" не будет принимать не одного рейса в четверг, 15 июля. Все запланированные прибытия и отправления самолетов отменены.

Об этом свидетельствует табло аэропорта.

В частности, отменены рейсы в Турцию, Польшу, Египет и Израиль. Также не будут выполняться внутренние рейсы между Одессой и Киевом.

Напомним, в аэропорту сообщили, что одесский аэропорт прошел все необходимые сертификационные процедуры для начала эксплуатации новой взлетно-посадочной полосы.

"Для подготовки новой взлетно-посадочной полосы для эксплуатации, было выдано NOTAM A2243/21, согласно которому Международный аэропорт "Одесса" не будет принимать и отправлять рейсы с 00:00 15 июля по 12:00 16 июля", — говорится в сообщении.

Официальное открытие новой полосы состоится 16 июля.

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