Аэропорт "Житомир" принял первый международный рейс

Самолет прилетел в Украину из США.

Аэропорт "Житомир" от 12 августа начал принимать международные рейсы.

Об этом свидетельствуют данные Государственной пограничной службы Украины.

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Первым самолетом, сел в аэропорту, был двухмоторный Рiper Рa-31-350. Им из Соединенных Штатов прилетели двое граждан Украины. Зазначаеься, что самолет будет участвовать в космическом фестивале KOROLОV AVIA FEST 2021. Он состоится в эти выходные в Житомире.

Следует зауважиьы, что аэропорт в Житомире существует с 1947 года. Впрочем, его части использовали авиалюбителей, а потому десять лет назад его исключили реестра гражданских аэродромов. Таким образом от 2011 аэропорт имело статус взлетно-посадочной площадки. В октябре 2020 правительственная комиссия признала аэропорт "Житомир" готовым для осуществления международных перевозок.

Как сообщалось, в июле в аэропорту "Одесса" открыли новую взлетно-посадочную полосу. Она позволит принимать широкофюзеляжные самолеты, такие как Boeing 767 и Airbus A330. Строительные работы продолжались 31 месяц. Полоса имеет длину 2,8 км и ширину 45 м.

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