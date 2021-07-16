В аэропорту Харькова застряли пассажиры: что случилось

В аэропорту Харькова застряли пассажиры: что случилось

О причинах задержки не сообщается.

В аэропорту Харькова застряли пассажиры, вылетающие рейсами авиакомпании SkyUp Airlines.

Об этом сообщают на онлайн-табло Международного аэропорта "Харьков".

Так, рейс PQ 499 из Харькова в Стамбул (Турция), который должен был отправиться в 10:25, задержан на более чем семь часов — до 17:45.

Кроме этого, рейс PQ 137 сообщением Харьков — Одесса, который должен был улететь в 16:25, также задержан примерно на восемь часов — до 00:15 субботы, 17 июля.

Застрявшие пассажиры в аэропорту возмущаются. Они говорят, что не понимают, когда точно они вылетят.

В компании отреагировали на возмущение пассажиров и объяснили, что задержки происходят из-за метеорологических условий.

Ранее сообщалось, что Международный аэропорт "Одесса" отменил все рейсы.

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