В аэропорту Харькова застряли пассажиры: что случилось

О причинах задержки не сообщается.
В аэропорту Харькова застряли пассажиры, вылетающие рейсами авиакомпании SkyUp Airlines.
Об этом сообщают на онлайн-табло Международного аэропорта "Харьков".
Так, рейс PQ 499 из Харькова в Стамбул (Турция), который должен был отправиться в 10:25, задержан на более чем семь часов — до 17:45.
Кроме этого, рейс PQ 137 сообщением Харьков — Одесса, который должен был улететь в 16:25, также задержан примерно на восемь часов — до 00:15 субботы, 17 июля.
Застрявшие пассажиры в аэропорту возмущаются. Они говорят, что не понимают, когда точно они вылетят.
В компании отреагировали на возмущение пассажиров и объяснили, что задержки происходят из-за метеорологических условий.
Ранее сообщалось, что Международный аэропорт "Одесса" отменил все рейсы.