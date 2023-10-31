В Хмельнитчине раздавались взрывы: сработало ПВО

Во время воздушной тревоги в ночь на 31 октября 2023 года в Хмельницкой области прогремели взрывы.

Об этом сообщает Общественное в социальных сетях.

В Хмельнитчине были слышны звуки взрывов, работало ПВО. Об этом сообщили в ОВА.

"Хмельницк благодарна нашим силам ПВО за надежную оборону. Пострадавшие и разрушения в результате атаки БпЛА отсутствуют, — заявил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.

Напомним, что ранее сообщалось, что на Полтавщине раздались взрывы.

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