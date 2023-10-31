Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Хмельниччині лунали вибухи: спрацювало ППО

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
33
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Хмельниччині лунали вибухи: спрацювало ППО

Пошкоджень обʼєктів інфраструктури немає / Фото: Pexels

В області працювало ППО.

Під час повітряної тривоги у ніч проти 31 жовтня 2023 року у Хмельницької області пролунали вибухи.

Про це інформує Суспільне у соціальних мережах. 

На Хмельниччині було чутно звуки вибухів, працювало  ППО. Це повідомили в ОВА.

"Хмельниччина вдячна нашим силам ППО за надійну оборону. Постраждалі та руйнування внаслідок атаки БпЛА відсутні, — заявив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Полтавщині пролунали вибухи

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
33
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація