На Хмельниччині лунали вибухи: спрацювало ППО

Під час повітряної тривоги у ніч проти 31 жовтня 2023 року у Хмельницької області пролунали вибухи.

Про це інформує Суспільне у соціальних мережах.

На Хмельниччині було чутно звуки вибухів, працювало ППО. Це повідомили в ОВА.

"Хмельниччина вдячна нашим силам ППО за надійну оборону. Постраждалі та руйнування внаслідок атаки БпЛА відсутні, — заявив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Полтавщині пролунали вибухи.

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