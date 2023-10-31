На Хмельниччині лунали вибухи: спрацювало ППО

В області працювало ППО.
Під час повітряної тривоги у ніч проти 31 жовтня 2023 року у Хмельницької області пролунали вибухи.
Про це інформує Суспільне у соціальних мережах.
На Хмельниччині було чутно звуки вибухів, працювало ППО. Це повідомили в ОВА.
"Хмельниччина вдячна нашим силам ППО за надійну оборону. Постраждалі та руйнування внаслідок атаки БпЛА відсутні, — заявив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Полтавщині пролунали вибухи.
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