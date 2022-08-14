В Николаеве прозвучали взрывы: берегите себя

В Николаеве раздаются взрывы.
Об этом сообщают корреспонденты Общественного.
В Николаеве и области объявлена воздушная тревога.
Берегите себя.
Не пренебрегайте личной безопасностью и направляйтесь в укрытие.
Если вы не в укрытии, соблюдайте правила двух стен.
Ожидаем официальные сообщения от власти.
Информация уточняется.
Напомним, за сутки 12 августа по Николаевской было зафиксировано более 60 вражеских прилетов – из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня. Еще по двум общинам нанесли авиационные удары. Поврежденные дома, хозяйственные постройки, сгорело поле пшеницы.
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