В Николаеве прозвучали взрывы: берегите себя

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

В Николаеве и области объявлена воздушная тревога.

Берегите себя.

Не пренебрегайте личной безопасностью и направляйтесь в укрытие.

Если вы не в укрытии, соблюдайте правила двух стен.

Ожидаем официальные сообщения от власти.

Информация уточняется.

Напомним, за сутки 12 августа по Николаевской было зафиксировано более 60 вражеских прилетов – из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня. Еще по двум общинам нанесли авиационные удары. Поврежденные дома, хозяйственные постройки, сгорело поле пшеницы.

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