У Миколаєві прозвучали вибухи: бережіть себе

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

У Миколаєві та області оголошена повітряна тривога.

Бережіть себе.

Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.

Якщо ви не в укритті, дотримуйтесь правила двох стін.

Очікуємо на офіційні повідомлення від влади.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, за добу 12 серпня по Миколаївській було зафіксовано понад 60 ворожих прильотів – з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню. Ще по двох громадах завдали авіаційних ударів. Пошкоджені будинки, господарські споруди, згоріло поле пшениці.

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