У Миколаєві прозвучали вибухи: бережіть себе

У Миколаєві лунають вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Миколаєві та області оголошена повітряна тривога.
Бережіть себе.
Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.
Якщо ви не в укритті, дотримуйтесь правила двох стін.
Очікуємо на офіційні повідомлення від влади.
Інформація уточнюється.
Нагадаємо, за добу 12 серпня по Миколаївській було зафіксовано понад 60 ворожих прильотів – з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню. Ще по двох громадах завдали авіаційних ударів. Пошкоджені будинки, господарські споруди, згоріло поле пшениці.
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