Слышны взрывы в районе Донецка и Антоновского моста — соцсети

В ночь на 14 августа в местных пабликах временно оккупированных украинских городов, в частности, Донецка и Херсона появились сообщения о взрывах.

Появилась информация о громких взрывах в центре Донецка и Антоновского моста.

К примеру, сообщается, что в сторону моста поехала машина с "мигалками". По предварительной информации, там размещено ПВО российских войск.

Также якобы в центре Донецка раздались взрывы, оккупанты заявили о "прилетах" от ВСУ

Тем временем над городом поднялся дым.

Пока нет официальной информации относительно обоих сообщений.

Напомним, ВСУ отразили наступление российских оккупантов вблизи Песков, Невельского и Авдеевки.

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