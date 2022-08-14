Слышны взрывы в районе Донецка и Антоновского моста — соцсети

В ночь на 14 августа в местных пабликах временно оккупированных украинских городов, в частности, Донецка и Херсона появились сообщения о взрывах.
Появилась информация о громких взрывах в центре Донецка и Антоновского моста.
К примеру, сообщается, что в сторону моста поехала машина с "мигалками". По предварительной информации, там размещено ПВО российских войск.
Также якобы в центре Донецка раздались взрывы, оккупанты заявили о "прилетах" от ВСУ
Тем временем над городом поднялся дым.
Пока нет официальной информации относительно обоих сообщений.
Напомним, ВСУ отразили наступление российских оккупантов вблизи Песков, Невельского и Авдеевки.
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