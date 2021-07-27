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В Одессе поезд переехал женщину, она умерла

В Одессе поезд переехал женщину, она умерла

ГУ Национальной полиции в Одесской области

На месте трагедии работают правоохранители.

На переезде возле села Виноградарь женщина попала под пассажирский поезд. От полученных травм пострадавшая погибла на месте.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Сейчас там работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Правоохранители устанавливают личность погибшей и полные обстоятельства происшествия.

Решается вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, во Львовской области поезд сбил насмерть 68-летнего жителя села Созань. Трагедия произошла около 100 м от остановки "ул. Бачина".

А в Житомирской области, вблизи железнодорожной станции "Попельня", поезд "Одесса-Киев" смертельно травмировал 15-летнего парня, который пересекал железнодорожные пути.

Как сообщалось, в Раздельной Одесской области грузовой поезд сбил 42-летнего местного жителя, когда он пересекал пути по железнодорожному переходу у вокзала. От полученных травм пострадавший скончался до приезда "скорой".

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