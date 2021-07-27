В Одессе поезд переехал женщину, она умерла

В Одессе поезд переехал женщину, она умерла

На месте трагедии работают правоохранители.

На переезде возле села Виноградарь женщина попала под пассажирский поезд. От полученных травм пострадавшая погибла на месте.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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Сейчас там работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Правоохранители устанавливают личность погибшей и полные обстоятельства происшествия.

Решается вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, во Львовской области поезд сбил насмерть 68-летнего жителя села Созань. Трагедия произошла около 100 м от остановки "ул. Бачина".

А в Житомирской области, вблизи железнодорожной станции "Попельня", поезд "Одесса-Киев" смертельно травмировал 15-летнего парня, который пересекал железнодорожные пути.

Как сообщалось, в Раздельной Одесской области грузовой поезд сбил 42-летнего местного жителя, когда он пересекал пути по железнодорожному переходу у вокзала. От полученных травм пострадавший скончался до приезда "скорой".

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