В Одессе произошли взрывы: что известно

В городе было несколько взрывов.

Во вторник, 29 октября, в Одессе около 12:25 произошел громкий взрыв. Снова громко было в 12:39. оккупанты запустили ракеты.

О взрывах сообщили мониторинговые чаты и местные медиа.

Отметим, что с 12:23 в Одесской области объявлена воздушная тревога. ПС ВСУ дважды предупреждали о пусках ракеты в направлении Одесщины. Впоследствии взрывы в городе подтвердили и местные власти.

Как сообщалось, утром 29 октября в Сумах раздавались взрывы. ПС предупреждали о запусках КАБов.

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