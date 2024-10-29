В Сумах раздаются взрывы

Утром 29 октября в Сумах раздалось несколько взрывов. С 08:22 в Сумской области объявлена воздушная тревога. ПС предупреждали о запусках КАБов.

О взрывах сообщили мониторинговые чаты и местные медиа.

"В Сумах был слышен взрыв", — сообщило "Суспільне" в 09:35. Менее чем через десять минут в городе снова было громко.

Как сообщалось, ночью РФ ударила баллистикой и дронами. Россияне ударили баллистической ракетой "Искандер-М" по городу Кривой Рог Днепропетровской области. В нескольких регионах сбивали дроны.

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