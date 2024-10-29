У Сумах лунають вибухи

Зранку 29 жовтня в Сумах пролунало кілька вибухів. Від 08:22 в Сумській області оголошено повітряну тривогу. ПС попереджали про запуски КАБів.

Про вибухи повідомили моніторингові чати та місцеві медіа.

"В Сумах було чути вибух", - повідомило "Суспільне" о 09:35. Менш ніж за десять хвилин в місті знову було гучно.

Як повідомлялося, вночі РФ вдарила балістикою та дронами. Росіяни вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. У кількох регіонах збивали дрони.

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