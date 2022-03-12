В Охматдете простились с выдающимся украинским врачом

Мужчину в дни войны пытались спасать в детской больнице.

В больнице Охматдет простились с детским хирургом Александром Марковичем Уриным. Он много лет работал в этом медучреждении, там же спасает детские жизни его сын, там же в первую неделю войны нашла убежище и семья хирурга. Самого же врача принялись спасать в тамошней интенсивной терапии. Но даже просто проститься оказалось слишком сложно.

Об этом говорится в ТСН.

Маленькая комната для прощаний в патанатомическом отделении больницы Охматдет – до отказа забита людьми. Здесь преимущественно медики, потому что и прощаются с врачом — Александр Маркович Урин, детский хирург. Если бы не война все было бы конечно не так, было бы больше торжеств и больше людей. Но пришли разве те, кто смог добраться. «Это мой учитель, таких больше не будет, высоконравственной души человек», — говорит детский хирург Богдан Березовский.

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Александр Маркович много лет работал в Охматдете – в свое время возглавлял эту больницу, и сюда же его привезли спасать, когда началась война, когда в городе был коллапс и было непонятно, сможет ли человек, заболевший где-то получить помощь. И сын Александра Марковича – тоже Александр, заведующий здешней токсикологией, перевез его сюда. Сам ведь постоянно на работе, вместе со своими пациентами.

Жена, дочь, невестка и внучки детского хирурга в первую неделю войны тоже оказались в Охматдете. Семья врачей в местных подвалах пережидали тревоги, беспокоясь еще и о родном человеке.

"Охматдет" простилась с хирургом Александром Уриным

В Охматдете Александру Марковичу сделали операцию. Нейрохирург Павел Плавский говорит, имел честь оперировать врача Урина старшего.

«Он в реанимации лежал и рук разумно пожал, говорил, что я соглашаюсь. Когда мы его брали на операцию, было все гораздо хуже», – говорит нейрохирург Павел Плавский.

Этот бой за жизнь врачам не удалось выиграть. Во время прощания в столицах раздаются взрывы — как салют. В этот трудный момент осиротевшего врача Урина-младшего, переполняет благодарность и несмотря ни на что – надежда. «Мы победим, все будет хорошо», – говорит врач.