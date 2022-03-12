В Охматдиті попрощались із видатним українським лікарем

Чоловіка в дні війни намагались рятувати у дитячий лікарні.

В лікарні Охматдит попрощалися з дитячим хірургом Олександром Марковичем Уріним. Він багато років працював у цьому медзакладі, там же рятує дитячі життя його син, там же в перший тиждень війни знайшла прихисток і родина хірурга. Самого ж лікаря взялися рятувати у тамтешній інтенсивній терапії. Але навіть просто попрощатися виявилося занадто складно.

Про це йдеться в ТСН.

Маленька кімната для прощань в патанатомічному відділенні лікарні Охматдит - вщерть забита людьми. Тут переважно медики, бо й прощаються з лікарем - Олександр Маркович Урін, дитячий хірург. Якби не війна все було б звісно не так, було б більше урочистостей і точно більше людей. Але наразі прийшли хіба ті, хто зміг дістатися. «Це мій вчитель, таких більше не буде, високоморальної душі людина», - каже дитячий хірург Богдан Березовський.

Також читайте Ізраїль передав для українських лікарень 6 генераторів

Олександр Маркович багато років працював в Охматдиті - свого часу очолював цю лікарню, і сюди ж його привезли рятувати, коли почалася війна, коли в місті був колапс і було незрозуміло, чи зможе людина, що захворіла десь отримати допомогу. І син Олександра Марковича - теж Олександр, який завідує тутешньою токсикологією, перевіз його сюди. Адже сам постійно на роботі, разом зі своїми пацієнтами.

Дружина, донька, невістка і онуки дитячого хірурга в перший тиждень війни теж опинилися в Охматдиті. Родина лікарів в місцевих підвалах перечікували тривоги, турбуючись ще й за рідну людину.

"Охматдит" попрощалася з хірургом Олександром Уріним

В Охматдиті Олександру Марковичу зробили операцію. Нейрохірург Павло Плавський каже, мав за честь оперувати лікаря Уріна старшого.

«Він у реанімації лежав і рук розумно потиснув, говорив, що я погоджуюсь. Коли ми його брали на операцію, було все набагато гірше», - каже нейрохірург Павло Плавський.

Цей бій за життя лікарям не вдалося виграти. Під час прощання у столиц лунають вибухи - наче салют. В цей скрутний момент осиротілого лікаря Уріна- молодшого, переповнює вдячність і незважаючи ні на що – надія. « Ми переможемо, все буде добре», - каже лікар.