В Сумах прогремели взрывы: что известно

В Сумах в среду, 23 августа, во время воздушной тревоги раз прогремели взрывы. Сообщается о работе ПВО в области.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы, СМИ и ПС.

"В Сумах снова слышно взрыв сообщают корреспонденты "Суспільного"", — говорится в сообщении.

К слову, о взрывах также сообщалось в 12.00. Очередная тревога в регионе была объявлена в 12.05. Она также связана с угрозой применения ударных БПЛА.

В Воздушных силах сообщили, что работает противовоздушная оборона: "На Сумщине работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях".

Впоследствии, в 13:02, в Сумской ОВА проинформировали об успешной работе украинской противовоздушной обороны.

"Над Сумщиной силы ПВО сбили два вражеских БПЛА типа "Shahed", - говорится в сообщении. Отмечается, что тревога в регионе продолжается.

Напомним, во время воздушной тревоги, которая длилась в Сумской области с 09:29 до 11:44, оккупанты атаковали дроном область — произошло попадание в Ромны.

В МВД сообщили, что беспилотник ударил по школе в Сумской области. Погибли по меньшей мере два человека. Кроме того, под завалами заведения находятся люди.

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