Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Днепропетровской области работает ПВО

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1522
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Днепропетровской области работает ПВО

ПВО. / Фото: Associated Press

В регионе объявлена воздушная тревога.

В среду, 23 августа, в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Сообщается о работе ПВО.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Днепропетровская область — ракетная опасность, работает ПВО", — говорится в сообщении.

К слову, тревога в области раздается от 12:59. По состоянию на 13:03 "покраснели" Полтавская, Сумская и Запорожская области.

Тревога по состоянию на 13:03 среда, 23 августа. / ©
Тревога по состоянию на 13:03 среда, 23 августа.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Сумах раздались взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщили, что они связаны с работой ПВО.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1522
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация