В Днепропетровской области работает ПВО

В среду, 23 августа, в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Сообщается о работе ПВО.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Днепропетровская область — ракетная опасность, работает ПВО", — говорится в сообщении.

К слову, тревога в области раздается от 12:59. По состоянию на 13:03 "покраснели" Полтавская, Сумская и Запорожская области.

Тревога по состоянию на 13:03 среда, 23 августа.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Сумах раздались взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщили, что они связаны с работой ПВО.

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