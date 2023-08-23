У Дніпропетровській області працює ППО

У середу, 23 серпня, у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про роботу ППО.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Дніпропетровська область – ракетна небезпека, працює ППО", - йдеться у дописі.

До слова, тривога в області лунає від 12:59. Станом на 13:03 "почервоніли" також Полтавська, Сумська та Запорізька області.

Тривога станом на 13:03 середи, 23 серпня.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги в Сумах пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вони пов'язані з роботою ППО.

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