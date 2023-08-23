В Сумах пролунали вибухи: що відомо

У Сумах у середу, 23 серпня, під час повітряної тривоги вкотре пролунали вибухи. Повідомляється про роботу ППО в області.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, ЗМІ та ПС.

"У Сумах знову чутно вибух повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

До слова, про вибухи також повідомлялося о 12:00. Чергова тривога в регіоні була оголошена о 12:05. Вона також пов'язана із загрозою застосування ударних БпЛА.

У Повітряних силах повідомили, що працює протиповітряна оборона: "На Сумщині працює ППО! Залишайтеся в укриттях".

Згодом, о 13:02, в Сумській ОВА поінформували про успішну роботу української протиповітряної оборони.

"Над Сумщиною сили ППО збили два ворожі БпЛА типу "Shahed", - йдеться у дописі. Зазначається, що тривога в регіоні триває.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги, яка тривала на Сумщині від 09:29 до 11:44, окупанти атакували дроном область - сталося влучання у Ромнах.

В МВС повідомили, що безпілотник вдарив по школі на Сумщині. Загинуло щонайменше дві людини. Крім того, під завалами закладу перебувають люди.

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