В небе над Сумщиной находятся вражеские беспилотники – ПС

Жителей просят заботиться о собственной безопасности.
В небе Сумской области во время воздушной тревоги в среду, 23 августа, зафиксированы вражеские беспилотники.
Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.
"Несколько враждебных БПЛА продолжают находиться в воздушном пространстве в Сумской области", — говорится в сообщении.
Жителей региона просят не игнорировать тревогу.
К слову, воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 09:29. По состоянию на 11.24 "красная" также Полтавщина. Там сирены раздаются с 09:47. Угроза связана с беспилотниками.
Как сообщалось, во время воздушной тревоги 23 августа оккупанты атаковали дроном Сумскую область. Произошло попадание в учебное заведение в Ромнах.