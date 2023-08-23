В небе над Сумщиной находятся вражеские беспилотники – ПС

В небе Сумской области во время воздушной тревоги в среду, 23 августа, зафиксированы вражеские беспилотники.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Несколько враждебных БПЛА продолжают находиться в воздушном пространстве в Сумской области", — говорится в сообщении.

Жителей региона просят не игнорировать тревогу.

К слову, воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 09:29. По состоянию на 11.24 "красная" также Полтавщина. Там сирены раздаются с 09:47. Угроза связана с беспилотниками.

Карта тревог по состоянию на 11:25 среда, 23 августа.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги 23 августа оккупанты атаковали дроном Сумскую область. Произошло попадание в учебное заведение в Ромнах.

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