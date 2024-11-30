В Сумской области раздалось 60 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 60 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.

Середино-будская община: враг бил из минометов (21 взрыв), FPV-дронами (3 взрыва) и сбросил с БпЛА взрывные устройства (4 взрыва).

Хотинская община: 2 мины сбросили россияне на территорию общины. Также нанесена атака FPV-дронами (3 взрыва).

Белопольское общество: произошли сбросы с БпЛА взрывных устройств (2 взрыва), минометные обстрелы (9 взрывов).

Краснопольское общество: зафиксирован сброс с БпЛА взрывных предметов (3 взрыва), удар FPV-дроном (1 взрыв).

Новослободская община: совершена атака FPV-дроном (1 взрыв).

Зноб-новгородская община: враг ударил из ствольной артиллерии (8 взрывов).

Великописаревское общество: совершена атака FPV-дронами (3 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики снова атаковали общественный транспорт в Херсоне.

Кроме того, мы ранее информировали, что враг совершил комбинированную атаку на Киевщину.

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