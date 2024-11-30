На Сумщині пролунало 60 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 60 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (21 вибух), FPV-дронами (3 вибухи) та скинув з БпЛА вибухові пристрої (4 вибухи).

Хотінська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади. Також завдано атаку FPV-дронами (3 вибухи).

Білопільська громада: відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв (2 вибухи), мінометні обстріли (9 вибухів).

Краснопільська громада: зафіксовано скидання з БпЛА вибухових предметів (3 вибухи), удар FPV-дроном (1 вибух).

Новослобідська громада: здійснено атаку FPV-дроном (1 вибух).

Зноб-Новгородська громада: ворог вдарив зі ствольної артилерії (8 вибухів).

Великописарівська громада: здійснено атаку FPV-дронами (3 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники знову атакували громадський транспорт у Херсоні.

Крім того, ми раніше інформували, що ворог здійснив комбіновану атаку на Київщину.

Читайте також: