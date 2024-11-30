Загарбники окупували кілька населених пунктів - DeepState

Російські загарбники протягом минулої доби окупували Жовте, Пустинку та Роздольне, що на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

Аналітики повідомили, що ворог також просунувся в районі кількох інших населених пунктів.

"Ворог окупував Жовте, Пустинку та Роздольне, а також просунувся біля Іллінки, Новодонецького, Трудового, Пушкіного та в Кураховому", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контроль правого берега Осколу може дати росіянам шанс оточити Куп'янськ.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни захопили Дарʼїно на Курщині.

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