Захватчики оккупировали несколько населенных пунктов — DeepState

Российские захватчики за прошедшие сутки оккупировали Желтое, Пустынку и Раздольное на Донетчине.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

Аналитики сообщили, что враг также продвинулся в районе ряда других населенных пунктов.

"Враг оккупировал Желтое, Пустынку и Раздольное, а также продвинулся возле Ильинки, Новодонецкого, Трудового, Пушкиного и Курахово", — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что контроль правого берега Оскола может дать россиянам шанс окружить Купянск.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне захватили Дарьино на Курщине.

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