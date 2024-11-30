Одержимость Путина идеей уничтожения Украины напоминает Гитлера — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему необходимо провести встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом он заявил в своем интервью Sky News.

Он заявил, что недавно провел с Шольцом телефонный разговор, но ему нужно встретиться и с немецким канцлером.

"Я не могу назвать дату. Они (Германия — ИФ-У) очень помогли после Соединенных Штатов, оказали наибольшую поддержку, в том числе военную", — сказал Зеленский.

Он отметил, что для него был неожиданностью звонок Шольца Путину, поскольку таким образом немецкий канцлер "открыл ящик Пандоры".

В то же время Зеленский отметил, что Путин "считает, что мы часть России. Никто, даже во время этой войны, не смог изменить его мнение и его разум".

Зеленский отметил, что российский диктатор "уничтожит все украинское, что в Украине связано с Украиной и украинцами".

Президент заявил, что такие идеи Путина напоминают Адольфа Гитлера и российский диктатор пойдет с ней до конца.

"Дело не в том, что это звучит очень громко, что он (Путин – ИФ-У) – Гитлер: у него все то же самое, только одна нация, мир одной нации, приоритет одной нации. Это тот же метод, и он использует те же шаги, те же нарративы и ту же дезинформацию в этом случае", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Минобороны Германии сравнил Путина с Гитлером и дал тревожное предупреждение.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава МИД Британии сравнил современную Россию с нацистской Германией.

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