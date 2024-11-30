Одержимість Путіна ідеєю знищення України нагадує Гітлера — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому необхідно провести зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Про це він заявив у своєму інтервʼю Sky News.

Він заявив, що нещодавно провів з Шольцем телефонну розмову, але йому треба зустрітись і з німецьким канцлером.

"Я не можу назвати дату. Вони (Німеччина — ІФ-У) дуже допомогли після Сполучених Штатів, надали найбільшу підтримку, зокрема військову", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що для нього був несподіванкою дзвінок Шольца Путіну, оскільки таким чином німецький канцлер "відкрив скриньку Пандори".

Водночас Зеленський зазначив, що Путін "вважає, що ми — частина Росії. Ніхто, навіть під час цієї війни, не зміг змінити його думку і його розум".

Зеленський зазначив, що російський диктатор, "знищити все українське, що в Україні пов'язано з Україною та українцями".

Президент заявив, що такі ідеї Путіна нагадують Адольфа Гітлера, і російський диктатор піде з нею до кінця.

"Річ не в тім, що це звучить дуже голосно, що він (Путін - ІФ-У) - Гітлер: у нього все те ж саме, тільки одна нація, світ однієї нації, пріоритет однієї нації. Це той самий метод, і він використовує ті самі кроки, ті самі наративи і ту саму дезінформацію в цьому випадку", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільник Міноборони Німеччини порівняв Путіна з Гітлером і дав тривожне попередження.

Крім того, ми раніше інформували, що голова МЗС Британії порівняв сучасну Росію з нацистською Німеччиною.

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