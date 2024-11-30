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Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники в ніч проти 30 листопада атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.

  • Декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині (Нікопольський район).
  • БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.

Крім того, моніторингові канали повідомляють про рух безпілотників з Херсонщини на Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровщини.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у Повітряних силах розповіли, як довго "Шахеди" можуть кружляти над Україною.

Крім того, ми раніше інформували, що руйнування в Києві після нічної атаки зняли на фото.

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