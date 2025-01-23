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В Запорожье прогремели взрывы — СМИ

В Запорожье прогремели взрывы — СМИ

Позаботьтесь о собственной безопасности / Фото: pixabay.com

Враг атаковал город.

В ночь на 23 января враг нанес баллистические удары по Запорожью и Запорожской области.

Об этом сообщает Общественное.

Во время объявленной воздушной тревоги в Запорожье было слышно, по меньшей мере, несколько мощных взрывов.

"Враг снова бьет по городу. Минимум 4 взрыва прогремело в Запорожье. Предварительно есть пострадавшие. Тревога объявлена по всей области. Не пренебрегайте правилами безопасности", — заявил позже глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Как ранее сообщили Воздушные Силы ВС Украины, БПЛА была зафиксирована на севере Запорожья.

Напомним, на ночь 22 января над Украиной летали вражеские дроны. Взрывы раздавались в нескольких областях.

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