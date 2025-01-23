В Запорожье прогремели взрывы — СМИ

В ночь на 23 января враг нанес баллистические удары по Запорожью и Запорожской области.

Об этом сообщает Общественное.

Во время объявленной воздушной тревоги в Запорожье было слышно, по меньшей мере, несколько мощных взрывов.

"Враг снова бьет по городу. Минимум 4 взрыва прогремело в Запорожье. Предварительно есть пострадавшие. Тревога объявлена по всей области. Не пренебрегайте правилами безопасности", — заявил позже глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Также читайте Россияне атакуют Запорожье: что известно о ситуации в городе

Как ранее сообщили Воздушные Силы ВС Украины, БПЛА была зафиксирована на севере Запорожья.

Напомним, на ночь 22 января над Украиной летали вражеские дроны. Взрывы раздавались в нескольких областях.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.