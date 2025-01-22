Ночью над Украиной летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Враг продолжает надоедать украинцам.
В ночь на 22 января 2025 года враг снова атаковал Украину ударными дронами.
Была объявлена воздушная тревога, работали средства ПВО.
В частности, взрывы прогремели:
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Житомир/р-н;
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Умань/р-н(Черкащина;
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Староконстантинов;
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Кировоградщина;
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Донецк, Запорожье, Сумщина.
Как сообщалось, в Ровенской области также раздавались взрывы. Сработали силы ПВО.
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