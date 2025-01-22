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Ночью над Украиной летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Ночью над Украиной летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Беспилотники надоедали украинцам / Фото: Pexels

Враг продолжает надоедать украинцам.

В ночь на 22 января 2025 года враг снова атаковал Украину ударными дронами.

Была объявлена воздушная тревога, работали средства ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

  • Житомир/р-н;

  • Умань/р-н(Черкащина;

  • Староконстантинов;

  • Кировоградщина;

  • Донецк, Запорожье, Сумщина.

Как сообщалось, в Ровенской области также раздавались взрывы. Сработали силы ПВО.

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