Ночью над Украиной летали вражеские дроны: где раздались взрывы

В ночь на 22 января 2025 года враг снова атаковал Украину ударными дронами.

Была объявлена воздушная тревога, работали средства ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

Житомир/р-н;

Умань/р-н(Черкащина;

Староконстантинов;

Кировоградщина;

Донецк, Запорожье, Сумщина.

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Как сообщалось, в Ровенской области также раздавались взрывы. Сработали силы ПВО.

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