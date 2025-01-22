В Великой Новоселке назревает беда — военный обозреватель

Враг может захватить населенный пункт в ближайшее время.
В Великой Новоселке назревает беда.
Об этом заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.
"То, что враг захватит пгт в ближайшее время — сомнений нет. Меня беспокоит, с какими потерями оттуда придется отойти... Быстрая потеря Времивки сделала нормальный уход со всего района обороны невозможным", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинские войска отразили утраченные позиции вблизи Временного Яра и Торецкая. В то же время, российские войска продолжают наступательные действия. Больше об этом читайте в новости.
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