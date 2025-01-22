У Великій Новосілці назріває біда - військовий оглядач

Ворог може захопити населений пункт найближчим часом.
У Великій Новосілці назріває біда.
Про це заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.
"Те, що ворог захопить смт найближчим часом - сумнівів немає. Мене непокоїть, з якими втратами звідти доведеться відійти...Швидка втрата Времівки зробила нормальний відхід зі всього району оборони неможливим", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що українські війська відбили втрачені позиції поблизу Часового Яру та Торецька. Водночас російські війська продовжують наступальні дії. Більше про це читайте у новині.
Читайте також:
- Як окупанти використовують труби каналу Сіверський Донець – Донбас: в ОТУ "Луганськ" здивували відповіддю
- У ЗСУ повідомили, скільки військових наразі перебувають на фронті
- Україна перейшла на новий етап війни: Маломуж пояснив важливість атак вглиб Росії