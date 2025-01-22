У Великій Новосілці назріває біда - військовий оглядач

У Великій Новосілці назріває біда.

Про це заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.



"Те, що ворог захопить смт найближчим часом - сумнівів немає. Мене непокоїть, з якими втратами звідти доведеться відійти...Швидка втрата Времівки зробила нормальний відхід зі всього району оборони неможливим", - йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що українські війська відбили втрачені позиції поблизу Часового Яру та Торецька. Водночас російські війська продовжують наступальні дії. Більше про це читайте у новині.

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