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У Великій Новосілці назріває біда - військовий оглядач

У Великій Новосілці назріває біда - військовий оглядач

Російська армія намагається просунутися вперед. / Фото: Associated Press

Ворог може захопити населений пункт найближчим часом.

У Великій Новосілці назріває біда.

Про це заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.

"Те, що ворог захопить смт найближчим часом - сумнівів немає. Мене непокоїть, з якими втратами звідти доведеться відійти...Швидка втрата Времівки зробила нормальний відхід зі всього району оборони неможливим", - йдеться у повідомленні. 

Раніше повідомлялося, що українські війська відбили втрачені позиції поблизу Часового Яру та Торецька. Водночас російські війська продовжують наступальні дії. Більше про це читайте у новині.

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