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Астрологический прогноз на 22 января

Астрологический прогноз на 22 января

Слон - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: в этот день желательно планировать новые и продумывать пути достижения поставленных целей, торопиться с их воплощением в жизнь не стоит. 

Символ дня: Слон. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: красное и черное. 

Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит, синяя яшма. 

За какую часть тела отвечает: позвоночник. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают тяжело и длятся долго, поэтому очень важно не затягивать с лечением. 

Питание дня: голодать звезды не рекомендуют, но и переедать не следует, особенно это касается калорийной пищи. 

Стрижка дня: стричься нужно только в случае крайне необходимости. 

Магия и мистика дня: можно осваивать новые виды гадания. 

Сны дня: сны нынешней ночи подсказывают, как можно изменить свою жизнь к лучшему. 

Табу дня: нельзя использовать во вред откровения других людей. 

Цитата дня: «Силою веры и волей можно излечить любой недуг» (Парацельс). 

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