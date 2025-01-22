Астрологический прогноз на 22 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в этот день желательно планировать новые и продумывать пути достижения поставленных целей, торопиться с их воплощением в жизнь не стоит.

Символ дня: Слон.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: красное и черное.

Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит, синяя яшма.

За какую часть тела отвечает: позвоночник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают тяжело и длятся долго, поэтому очень важно не затягивать с лечением.

Питание дня: голодать звезды не рекомендуют, но и переедать не следует, особенно это касается калорийной пищи.

Стрижка дня: стричься нужно только в случае крайне необходимости.

Магия и мистика дня: можно осваивать новые виды гадания.

Сны дня: сны нынешней ночи подсказывают, как можно изменить свою жизнь к лучшему.

Табу дня: нельзя использовать во вред откровения других людей.

Цитата дня: «Силою веры и волей можно излечить любой недуг» (Парацельс).

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