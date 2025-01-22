Трамп нацелился на развитие электромобилей, отменив указ Байдена

Президент США Дональд Трамп в понедельник нацелился на электромобили, отменив указ от 2021 года, подписанный его предшественником Джо Байденом, согласно которому половина всех новых транспортных средств, проданных в Соединенных Штатах, до 2030 года были электрическими.

Об этом пишет Reuters.

Цель Байдена в 50%, не имеющая юридической силы, получила поддержку американских и иностранных автопроизводителей.

Трамп заявил в своем распоряжении о прекращении распределения неизрасходованных государственных средств на зарядные станции для автомобилей из фонда в 5 миллиардов долларов, призвал отменить освобождение штатов от принятия правил нулевых выбросов транспортных средств до 2035 года и сказал, что его администрация рассмотрит возможность отмены налоговых кредитов на электромобили.

Трамп планирует поручить Агентству по охране окружающей среды пересмотреть правила, требующие от автопроизводителей продавать от 30% до 56% электромобилей до 2032 года, чтобы соответствовать федеральным правилам выбросов, а также параллельным правилам, выданным транспортным управлением США.

В понедельник Трамп отметил, что он добивается отмены отказа, предоставленного Калифорнии в декабре EPA, что позволяет штату прекратить продажу автомобилей, работающих только на бензине, до 2035 года. Это правило было принято в 11 других штатах.

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Напомним, что Трамп инициировал проект для развития искусственного интеллекта в США.