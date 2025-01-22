Астрологічний прогноз на 22 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: цього дня бажано планувати нові та продумувати шляхи досягнення поставленої мети, поспішати з їх втіленням у життя не варто.

Символ дня: слон.

Стихія дня: дерево.

Щасливе чмсло дня: 4.

Щасливий колір дня: червоний і чорний.

Щасливі камені дня: синій агат, синій нефрит, синя яшма.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, мають важкий перебіг і тривають довго, тому дуже важливо не зволікати з лікуванням.

Харчування дня: голодувати зірки не рекомендують, але й не слід переїдати, особливо це стосується калорійної їжі.

Стрижка дня: стригтися потрібно лише у разі вкрай потреби.

Магія та містика дня: можна опановувати нові види ворожіння.

Сни дня: сни цієї ночі підказують, як можна змінити своє життя на краще.

Табу дня: не можна використовувати на шкоду одкровення інших людей.

Цитата дня: «Силою віри і волею можна вилікувати будь-яку недугу» (Парацельс).

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