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В Запорожье снова раздались взрывы

Дата публикации
Просмотры
2715
Время на прочтение
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В Запорожье снова раздались взрывы

Фото: Associated Press

Оккупанты обстреливают Запорожье.

Сегодня утром, 31 октября, в Запорожье снова раздались взрывы.

Как сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, ккупанты во второй раз бьют по городу.

"Враг повторно атакует Запорожье. Находитесь в безопасных местах!", — говорится в сообщении.

Напомним, российские военные утром уже нанесли ракетные удары по Запорожью, в результате чего повредили объекты критической инфраструктуры. По данным главы Запорожской ОВА Александра Старуха, россияне запускали ракеты с самолетов. Предварительно пострадавшие не обнаружены. На местах попаданий работают все соответствующие службы, в городе могут возникнуть проблемы со светом.

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Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
2715
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