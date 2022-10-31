Сегодня утром, 31 октября, в Запорожье снова раздались взрывы.

Как сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, ккупанты во второй раз бьют по городу.

"Враг повторно атакует Запорожье. Находитесь в безопасных местах!", — говорится в сообщении.

Напомним, российские военные утром уже нанесли ракетные удары по Запорожью, в результате чего повредили объекты критической инфраструктуры. По данным главы Запорожской ОВА Александра Старуха, россияне запускали ракеты с самолетов. Предварительно пострадавшие не обнаружены. На местах попаданий работают все соответствующие службы, в городе могут возникнуть проблемы со светом.

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