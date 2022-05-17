Зеленский и три экс-президента простились с Леонидом Кравчуком

Действующий президент Украины Владимир Зеленский простился с первым главой государства Леонидом Кравчуком.
Во вторник, 17 мая, на церемонию прощания в "Украинский дом" Владимир Зеленский пришел вместе с женой Еленой.
Об этом сообщают корреспонденты ТСН.
В руках супруги держали цветы. Президент и первая леди были одеты в траурную черную одежду. Они возложили цветы и почтили бывшего главу государства.
Посетили церемонию прощания с Леонидом Кравчуком экс-президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.
Как сообщалось, в 11:00 в Украинском доме на Европейской площади началась церемония прощания с Кравчуком. На входе в "Украинский дом" разместили фото первого президента. Встречал Кравчука почетный караул. Гроб, окутанный в желто-голубой флаг, заносили военные. Во время этого звучала "Мелодия ля-минор" Мирослава Скорика.
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