Зеленский и три экс-президента простились с Леонидом Кравчуком

Зеленский и три экс-президента простились с Леонидом Кравчуком

Действующий президент Украины Владимир Зеленский простился с первым главой государства Леонидом Кравчуком.

Во вторник, 17 мая, на церемонию прощания в "Украинский дом" Владимир Зеленский пришел вместе с женой Еленой.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.

В руках супруги держали цветы. Президент и первая леди были одеты в траурную черную одежду. Они возложили цветы и почтили бывшего главу государства.

Фото: ТСН

Посетили церемонию прощания с Леонидом Кравчуком экс-президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Фото: ТСН.ua

Как сообщалось, в 11:00 в Украинском доме на Европейской площади началась церемония прощания с Кравчуком. На входе в "Украинский дом" разместили фото первого президента. Встречал Кравчука почетный караул. Гроб, окутанный в желто-голубой флаг, заносили военные. Во время этого звучала "Мелодия ля-минор" Мирослава Скорика.

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