Зеленський та троє експрезидентів попрощалися з Леонідом Кравчуком

Чинний президент України Володимир Зеленський попрощався з першим главою держави Леонідом Кравчуком.

У вівторок, 17 травня, на церемонію прощання до "Українського дому" Володимир Зеленський прийшов разом з дружиною Оленою.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.

У руках подружжя тримало квіти. Президент і перша леді були одягнений у траурний чорний одяг. Вони поклали квіти та віддали шану колишньому главі держави.

Фото: ТСН

Відвідали церемонію прощання з Леонідом Кравчуком експрезиденти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Фото: ТСН.ua

Як повідомлялося, об 11:00 в "Українському домі" на Європейській площі розпочалася церемонія прощання з Кравчуком. На вході до "Українського дому" розмістили фото першого президента. Зустрічала Кравчука почесна варта. Труну, огорнуту в жовто-блакитний прапор, заносили військові. Під час цього лунала "Мелодія ля-мінор" Мирослава Скорика.

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