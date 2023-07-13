Чем полезна свекла: причины есть ее чаще

Свекла содержит большое количество необходимых витаминов, минералов и растительных соединений, многие из которых обладают лечебными свойствами.

Свекла полезна благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, которые придают темно-красный пигмент — беталаин. Вещества в составе свеклы улучшают обмен веществ, активизируют работу кроветворения, укрепляют иммунитет.

Об этом пишет Very Well Health.

Пищевая ценность

Свекла – это питательный корнеплод, который имеет много преимуществ для здоровья. Полстакана (или 85 г) нарезанной вареной свеклы содержит:

калории: 37

белки: 1,4 г

жиры: менее 1 г

углеводы: 8,5 г

клетчатка: 1,7 г

сахар: 7 г

кальций: 14 мг

железо: 0,7 мг

фолиевая кислота: 68 мкг

марганец: 0,3 мг

калий: 259 мг

магний: 20 мг

витамин С: 3 мг

Вдобавок к этим витаминам, минералам и питательным веществам, свекла также содержит большое количество антиоксидантов и растительных соединений, обладающих противовоспалительными свойствами.

Польза свеклы для вашего здоровья

Снижение АД

Некоторые из наиболее хорошо изученных биологически активных (полезных для здоровья) соединений в свекле называют нитратами. Когда вы употребляете полезные пищевые нитраты из таких продуктов, как свекла, ваше тело превращает их в оксид азота — соединение, которое расслабляет и расширяет кровеносные сосуды и помогает снизить кровяное давление.

Это важно для здоровья сердца, поскольку неконтролируемое хроническое высокое кровяное давление является известным фактором риска развития сердечных заболеваний.

Борьба с воспалением

Употребление свеклы может помочь вашему организму реагировать на воспаление и справиться с ним (иммунный ответ на раздражитель). Системное (по всему телу) воспаление является фактором риска для разных хронических заболеваний. Диета, богатая противовоспалительными соединениями, представляет собой образ жизни, который может уменьшить воспаление.

Свекла содержит пигменты под названием беталаины, изучаемые на предмет их способности уменьшать воспаление. Одно исследование показало, что, когда участники потребляли 250 мл свекловичного сока ежедневно в течение двух недель, они испытывали значительное снижение маркеров воспаления.

Улучшение пищеварения

Важно максимально поддерживать здоровье своего пищеварения, поскольку исследования показывают, что здоровые кишечные бактерии имеют решающее значение для общего состояния здоровья. Соблюдение диеты, богатой клетчаткой, является одним из самых лучших способов сделать это. Клетчатка содержится только в растительных продуктах, таких как, например, свекла.

Поддержание здоровья мозга

Полезные нитраты в свекле поддерживают здоровье мозга. Это особенно важно, поскольку многие умственные функции естественным образом ухудшаются с возрастом.

Поскольку полезные нитраты расширяют и расслабляют кровеносные сосуды, снижая АД, они также способствуют улучшению кровообращения и транспорта кислорода в мозг. Некоторые исследования показали, что свекольный сок помогает увеличить приток крови к лобной доле – части вашего мозга, отвечающей за рабочую память и принятие решений.

Укрепление иммунной системы

Употребление большого количества разноцветных фруктов и овощей, таких как, например, свекла, является отличным способом поддержать ваш естественный иммунитет. Свекла богата антиоксидантами, помогающими защитить здоровье клеток, и противовоспалительными соединениями, способствующими укреплению вашего иммунитета.

Также есть доказательства того, что некоторые соединения в свекле могут обладать противораковыми свойствами, что свидетельствует об их пользе для иммунной функции.

Предотвращение болезней сердца и инсульта

Продукты, богатые пищевыми нитратами, такие как свекла, помогают улучшить кровообращение, расширяя и расслабляя кровеносные сосуды. Это помогает снизить АД, а исследования показывают, что оксид азота может снизить риск сердечных приступов и инсультов.

Повышение выносливости

Спортсмены для повышения выносливости потребляют свеклу и свекольный сок, чтобы повысить свои спортивные результаты. Это связано с влиянием пищевых нитратов и их превращением в организме в оксид азота.

Результаты исследований показывают, что нитраты помогают расслабить и расширить кровеносные сосуды, увеличивая приток крови и кислорода к сердцу, мозгу и другим органам и тканям. Нитраты также способствуют тому, насколько эффективно функционируют митохондрии (источник энергии клеток) во время напряженной деятельности.

Наилучший эффект наблюдается, когда свеклу или свекольный сок потребляют в течение двух часов после активности, когда уровень нитратов в крови достигает пика.

Побочные эффекты употребления свеклы

Несмотря на то, что свекла имеет разные преимущества для питания и здоровья, людям с определенными индивидуальными особенностями следует избегать или уменьшить потребление свеклы. В общем, свекла полезна для большинства людей.

Если вы не привыкли есть свеклу, вы можете быть удивлены, обнаружив, что на следующий день она окрашивает вашу мочу в розовый или красный цвет – явление, известное как бетурия.

Люди с повышенным риском развития камней в почках также должны ограничить потребление свеклы. Когда уровень щавелевой кислоты (соединение растительного происхождения) высок, она может связываться с такими минералами, как кальций, что приводит к образованию камней в почках у людей, более склонных к появлению камней в почках.

Преимущества свеклы по цвету

Красный и фиолетовый: эти цвета свеклы содержат большое количество беталаинов (пигментов), называемых бетацианинами. Хотя все беталаины полезны, бетацианины обладают сильнейшими антиоксидантными свойствами.

Желтая или золотистая: свекла этих цветов также содержит беталаины, но в них есть бетаксантины вместо бетацианина красного цвета.

Зелень свеклы: зелень свеклы тоже съедобна, поэтому не выбрасывайте ее. Как и другие темные листовые зеленые овощи, свекла содержит нитраты и высокое содержание бета-каротина, лютеина и зеаксантина. Эти соединения полезны для здоровья глаз и зрения.

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