Польза и вред картофеля: кому не стоит есть этот популярный овощ

Картофель обладает множеством питательных веществ и диетических свойств.
Картофель совсем не является "плохим" источником углеводов. Согласно исследованию 2021 года, опубликованному в журналеPotato Research, картофель является экологически устойчивым и для его выращивания требуется меньше земли по сравнению с другими культурами. Но что произойдет, если вы будете есть картошку каждый день? Как это отразится на вашем здоровье?
Ответы на эти и другие вопросы в материале Eating Well.
Пищевая ценность картофеля
Одна вареная картофелина с кожурой содержит:
Калории: 118
Общее количество углеводов: 27 г
Пищевые волокна: 2 г
Общее содержание сахара: 1 г (натуральный)
Белки: 3 г
Жиры : 0 г
Насыщенные жиры: 0 г
Натрий: 5 мг
Калий: 515 мг
Витамин С: 18 мг
Полезные свойства картофеля
Регулярное хождение в туалет
Одна картофелина без кожуры содержит несколько граммов клетчатки, но употребление кожуры вместе с картофелем – это еще один дополнительный грамм, который может помочь вам достичь рекомендуемого количества клетчатки (от 25 до 38 граммов в день). А это способствует регулярному хождению в туалет. Короче говоря, у вас меньшая вероятность запора, если вы едите картофель со шкуркой, а также другие продукты, содержащие клетчатку, такие как овощи, фрукты, бобовые и цельные зерна.
Более длинное чувство сытости
Согласно исследованию LWT в 2020 году, вареный картофель создает медленно усваиваемый и стойкий крахмал. Это в конечном счете замедляет пищеварение и усвоение углеводов. Итак, согласно исследованию в 2018 году в журнале Nutrients, если ваша еда включает картофель, вы можете дольше чувствовать себя сытыми и довольными. В конце концов у вас может быть меньшая вероятность переедания или желание перекусить после основного приема пищи.
Улучшение здоровья кишечника
Целый картофель содержит стойкий крахмал, ферментируемый бактериями в толстой кишке. Согласно исследованию 2019 года вAmerican Journal of Potato Research, это означает, что картофелины считаются пребиотиками, поэтому они питают хорошие бактерии в вашем кишечнике. Употребление целого картофеля и других пищевых источников пребиотиков, таких как чеснок, помогает поддерживать здоровый микробиом, улучшая пищеварение и поддерживая иммунитет.
Регуляция АД
Картофель богат калием — минералом, поддерживающим ваши нервы, мышцы, почки и сердце. Калий также играет ключевую роль в регуляции АД. Одна картофелина является хорошим источником калия.
Потенциальные минусы картофеля
Картофель может вызвать резкое повышение уровня сахара в крови
Вареный картофель имеет относительно высокий гликемический индекс, что означает, что эта пища повышает уровень сахара в крови быстрее, чем другая. В зависимости от сорта картофеля и способа приготовления гликемический индекс картофеля может колебаться от 50 до 111, согласно исследованию Foods в 2022 году. В общем, благодаря добавленной клетчатке целый картофель с кожурой и нарезанный картофель с кожурой имеют более низкий ГИ, чем обычное картофельное пюре или картофель, нарезанный кубиками.
Если вы озабочены тем, как картофель может повысить уровень сахара в крови, выберите сорт картофеля с низшим ГИ, например розовый картофель и картофель Никола, наслаждайтесь меньшими порциями во время еды и включайте в рацион некрахмалистые овощи, такие как брокколи, цветная капуста, зеленая фасоль или листовая зелень.
Некоторые способы приготовления могут увеличить содержание опасных соединений в картофеле.
Акриламид – это соединение, которое образуется, когда природный сахар в картофеле и других продуктах растительного происхождения взаимодействует с аминокислотой аспарагином при сильном нагревании. Когда вы запекаете или жарите картофель, вероятность образования акриламида повышается (жарка вызывает наибольшее образование акриламида).
В случае варки картофеля или приготовления на пару образования акриламида менее вероятно. Вы можете уменьшить образование этого соединения, замочив ломтики сырого картофеля в воде на 15-30 минут перед приготовлением на сильном огне.
Незрелый картофель может быть токсичным
Перемещение картофеля под прямой солнечный свет может привести к тому, что его белая мякоть позеленеет и образуются ростки. Это указывает на образование соланина — горького химического вещества, которое может быть токсичным, если потреблять его в больших количествах. Когда вы видите зелень на картофеле, ее лучше выбросить.
Во избежание образования соланина храните картофель в прохладном, сухом и темном месте, например в подвале, погребе, гараже, кухонном ящике или шкафу или в бумажном пакете.
Самые популярные вопросы
Полезно ли есть картошку каждый день?
Вполне нормально есть картофель каждый день, но также имеет значение то, как вы его готовите и сколько съедаете. Рекомендуется есть картофель с кожурой.
Считается ли картофель плохим углеводом?
Весь картофель не является плохим углеводом. Она обеспечивает множество необходимых питательных веществ, таких как калий, витамин С и клетчатку. Картофель также содержит стойкий крахмал, который может способствовать поддержанию здорового кишечника.
Кому следует избегать картофеля?
Людям с пониженной функцией почек или заболеваниями почек, возможно, следует следить за потребляемыми ими порциями картофеля из-за высокого содержания калия. Поговорите со своим лечащим врачом, чтобы определить соответствующее количество в зависимости от состояния вашего здоровья.
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