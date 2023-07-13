Чим корисний буряк: причини їсти його частіше

Буряк містить велику кількість необхідних вітамінів, мінералів і рослинних сполук, багато з яких мають лікувальні властивості.

Буряк корисний завдяки своїм антиоксидантним та протизапальним властивостям, що надає темно-червоний пігмент — беталаїн. Речовини в складі буряка покращують обмін речовин, активізують роботу кровотворення, зміцнюють імунітет.

Про це пише Very Well Health.

Харчова цінність

Буряк — це поживний коренеплід, який має багато переваг для здоров’я. Півсклянки (або 85 г) нарізаного вареного буряка містить:

калорії: 37

білки: 1,4 г

жири: менше 1 г

вуглеводи: 8,5 г

клітковина: 1,7 г

цукор: 7 г

кальцій: 14 мг

залізо: 0,7 мг

фолієва кислота: 68 мкг

марганець: 0,3 мг

калій: 259 мг

магній: 20 мг

вітамін С: 3 мг

На додачу до цих вітамінів, мінералів і поживних речовин, буряк також містить велику кількість антиоксидантів і рослинних сполук, які мають протизапальні властивості.

Користь буряка для вашого здоров’я

Зниження артеріального тиску

Деякі з найбільш добре вивчених біологічно активних (корисних для здоров’я) сполук у буряках називають нітратами. Коли ви вживаєте корисні харчові нітрати з таких продуктів, як буряк, ваше тіло перетворює їх на оксид азоту — сполуку, яка розслабляє та розширює ваші кровоносні судини та допомагає знизити кров’яний тиск.

Це важливо для здоров’я серця, оскільки неконтрольований хронічний високий кров’яний тиск є відомим фактором ризику розвитку серцевих захворювань.

Боротьба із запаленням

Вживання буряка може допомогти вашому організму реагувати на запалення та впоратися з ним (імунна відповідь на подразник). Системне (по всьому тілу) запалення є фактором ризику для різних хронічних захворювань. Дієта, багата протизапальними сполуками, є способом життя, який може зменшити запалення.

Буряк містить пігменти під назвою беталаїни, які вивчаються на предмет їхньої здатності зменшувати запалення. Одне дослідження показало, що коли учасники споживали 250 мл бурякового соку щодня протягом двох тижнів, вони відчували значне зниження маркерів запалення.

Покращення травлення

Важливо якомога більше підтримувати здоров’я свого травлення, оскільки дослідження показують, що здорові кишкові бактерії мають вирішальне значення для загального стану здоров'я. Дотримання дієти, багатої клітковиною, є одним із найкращих способів зробити це. Клітковина міститься лише в рослинних продуктах, таких як, наприклад, буряк.

Підтримання здоров'я мозку

Корисні нітрати в буряку підтримують здоров'я мозку. Це особливо важливо, оскільки багато розумових функцій природним чином погіршуються з віком.

Оскільки корисні нітрати розширюють і розслаблюють кровоносні судини, знижуючи артеріальний тиск, вони також сприяють покращенню кровообігу та транспорту кисню до мозку. Деякі дослідження показали, що буряковий сік допомагає збільшити приплив крові до лобової частки — частини вашого мозку, що відповідає за робочу пам’ять і прийняття рішень.

Зміцнення імунної системи

Вживання великої кількості різнокольорових фруктів і овочів, таких як, наприклад, буряк, є чудовим способом підтримати ваш природний імунітет. Буряк багатий антиоксидантами, які допомагають захистити здоров’я клітин, і протизапальними сполуками, які сприяють зміцненню вашого імунітету.

Також є докази того, що деякі сполуки в буряку можуть мати протиракові властивості, що свідчить про їх користь для імунної функції.

Запобігання хворобам серця та інсульту

Продукти, багаті харчовими нітратами, такі як буряк, допомагають поліпшити кровообіг, розширюючи та розслабляючи кровоносні судини. Це допомагає знизити артеріальний тиск, а дослідження показують, що оксид азоту може знизити ризик серцевих нападів та інсультів.

Підвищення витривалості

Спортсмени для підвищення витривалості споживають буряк і буряковий сік, щоб підвищити свої спортивні результати. Це пов’язано з впливом харчових нітратів і їх перетворенням в організмі на оксид азоту.

Результати досліджень показують, що нітрати допомагають розслабити і розширити кровоносні судини, збільшуючи приплив крові та кисню до серця, мозку та інших органів і тканин. Нітрати також сприяють тому, наскільки ефективно функціонують мітохондрії (джерело енергії клітин) під час напруженої діяльності.

Найкращий ефект спостерігається, коли буряк або буряковий сік споживають протягом двох годин після активності, коли рівень нітратів у крові досягає піку.

Побічні ефекти вживання буряка

Незважаючи на те, що буряк має різні переваги для харчування та здоров’я, людям з певними індивідуальними особливостями варто уникати або зменшити споживання буряка. Загалом, буряк корисний для більшості людей.

Якщо ви не звикли їсти буряк, ви можете бути здивовані, виявивши, що наступного дня він забарвлює вашу сечу в рожевий або червоний колір — явище, відоме як бетурія.

Люди з підвищеним ризиком розвитку каменів у нирках також мають обмежити споживання буряка. Коли рівень щавлевої кислоти (з’єднання рослинного походження) високий, вона може зв’язуватися з такими мінералами, як кальцій, що призводить до утворення каменів у нирках у людей, які більш схильні до появи каменів у нирках.

Переваги буряка за кольором

Червоний і фіолетовий: ці кольори буряків містять велику кількість беталаїнів (пігментів), які називаються бетаціанінами. Хоча всі беталаїни корисні, бетаціаніни мають найсильніші антиоксидантні властивості.

Жовтий або золотистий: буряк цих кольорів також містить беталаїни, але в них є бетаксантини замість бетаціанінів червоного кольору.

Зелень буряка: зелень буряка теж їстівна, тому не викидайте її. Як і інші темні листові зелені овочі, буряк містить нітрати та високий вміст бета-каротину, лютеїну та зеаксантину. Ці сполуки корисні для здоров’я очей і зору.

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