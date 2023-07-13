"Циклон" – не "Москва": експерт про новий російський корабель для атак України

За термінами будівництва це мав би бути крейсер, однак побудоване судно – на два класи нижче. Фактично у Росії вийшов великий ракетний катер.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко.

"Це ніяка не заміна російському крейсеру "Москва", а дійсно новий корабель", – стверджує він.

Які є загрози для України

Коротка характеристика судна:

клас – легкий корвет;

водотоннаж – максимально 870 тонн, що втринадцятеро менше ніж крейсер "Москва";

довжина – 67 метрів, це понад удвічі менше, ніж мала "Москва".

"Його основним завданням є удари по морських і берегових цілях на дистанції до 1500 кілометрів. Тут він ("Циклон" – ред.) дійсно становить загрозу для України, адже планується, що цей корабель увійде до складу Азовського військово-морського району вже фактично зараз", – підкреслив експерт.

Нагадаємо, Росія представила новий ракетний корабель для атак України "Циклон". Однак судно двічі не пройшло необхідні випробування. Цікаво, що він не зробив жодного пуску ракет, хоча безпосередньо для цього призначений.

Вочевидь, окупантам знову потрібна картинка успіхів, адже ставити у стрій такий корабель є абсолютним нонсенсом. Російські пропагандисти вже встигли похвалитися "досягненнями".

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