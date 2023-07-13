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"Циклон" – не "Москва": эксперт о новом российском корабле для атак Украины

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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"Циклон" – не "Москва": эксперт о новом российском корабле для атак Украины

Россия построила новый ракетный корабль "Циклон" для атак по Украине. ФОТО: сундуки видео

Россияне на протяжении 6 лет строили ракетный корабль "Циклон".

По срокам строительства это должен быть крейсер, однако построенное судно – на два класса ниже. Фактически у России вышел большой ракетный катер.

Об этом в эфире национального телемарафона сказал эксперт Центра оборонных стратегий, капитан 1-го ранга запаса Андрей Рыженко.

"Это никакая не замена российскому крейсеру "Москва", а действительно новый корабль", – утверждает он.

Какие угрозы для Украины

Краткая характеристика судна:

  • класс – легкий корвет;
  • водотонаж – максимально 870 тонн, что в 13 раз меньше крейсера "Москва";
  • длина – 67 метров, это больше чем в 2 раза меньше, чем малая "Москва".

"Его основная задача – удары по морским и береговым целям на дистанции до 1500 километров. Здесь он ("Циклон" – ред.) действительно представляет угрозу для Украины, ведь планируется, что этот корабль войдет в состав Азовского военно-морского района уже фактически сейчас ", – подчеркнул эксперт.

Напомним, Россия представила новый ракетный корабль для атак Украины "Циклон". Однако судно дважды не прошло необходимые испытания. Интересно, что он не совершил ни одного пуска ракет, хотя непосредственно для этого предназначен.

Очевидно, оккупантам снова нужна картинка успехов, ведь ставить в строй такой корабль является абсолютным нонсенсом. Российские пропагандисты уже успели похвастаться "достижениями".

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Дата публикации
Просмотры
724
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