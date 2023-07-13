ВР разрешила будущим водителям учить теорию самостоятельно без автошколы

Практические занятия по-прежнему нужно будет проходить в автошколе.

Депутаты одобрили во втором чтении и в целом законопроект, которым разрешается будущим водителям самостоятельно изучать теоретическую часть экзамена для получения водительского удостоверения.

Об этом рассказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Законопроект 7354 – разрешили будущим водителям самостоятельно получать знания теоретической части экзамена на получение водительского удостоверения", – отметил спикер ВР.

Ранее от будущих водителей требовали учить теорию в автошколах и курсах вождения. Теперь их будут допускать к экзаменам наравне с выпускниками автошкол. Практические занятия по-прежнему нужно будет проходить в автошколе.

Также нардепы установили штрафы для чиновников автошкол за нарушение подготовки водителей. Для этого взвалили две новые статьи:

ст. 127-3 – нарушение порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств (штраф от 500 до 800 не облагаемых налогом минимумов, то есть 8500 – 13 600 грн);

ст. 127-4 – нарушение порядка государственной аккредитации автошкол и приема экзаменов (штраф от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов, то есть 8500 – 17 тыс. грн; для работников МВД – от 1000 до 3000 минимумов, то есть 17 тыс. – 51 тыс. грн).

Ранее сообщалось, что в Украине открылись автошколы для людей с инвалидностью.

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