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Под Киевом вспыхнул масштабный пожар: что горит

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
Просмотры
2268
Время на прочтение
1 мин
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Под Киевом вспыхнул масштабный пожар: что горит

Пожар в элитном загородном клубе Queen Country Club / Фото: Полиция Киевской области

Пожарные гасят пламя, охватившее элитный загородный клуб.

Под Киевом вспыхнул масштабный пожар в элитном загородном клубе Queen Country Club, расположенном в 20 километрах от столицы по Обуховской трассе. Здание комплекса охватило огонь. Поднявшийся в небо дым виден из многоэтажек столицы.

В ГСЧС Киевской области сайту ТСН.ua рассказали, что на месте возгорания работают спасатели. Посетителей были эвакуированы.

"Ликвидация пожара еще продолжается. Площадь возгорания составила 1100 квадратных метров. Пожарные тушат пламя. Жертв и пострадавших нет", — сообщили нам в ГСЧС Киевской области.

Напомним, в многоэтажке на Драгоманова произошел мощный взрыв, после чего возник пожар. Известно, что взрыв прогремел на балконе одной из квартир дома.

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Дата публикации
Просмотры
2268
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