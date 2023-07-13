Под Киевом вспыхнул масштабный пожар: что горит

Под Киевом вспыхнул масштабный пожар в элитном загородном клубе Queen Country Club, расположенном в 20 километрах от столицы по Обуховской трассе. Здание комплекса охватило огонь. Поднявшийся в небо дым виден из многоэтажек столицы.

В ГСЧС Киевской области сайту ТСН.ua рассказали, что на месте возгорания работают спасатели. Посетителей были эвакуированы.

"Ликвидация пожара еще продолжается. Площадь возгорания составила 1100 квадратных метров. Пожарные тушат пламя. Жертв и пострадавших нет", — сообщили нам в ГСЧС Киевской области.

Напомним, в многоэтажке на Драгоманова произошел мощный взрыв, после чего возник пожар. Известно, что взрыв прогремел на балконе одной из квартир дома.