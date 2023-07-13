Під Києвом спалахнула масштабна пожежа: що горить

Під Києвом спалахнула масштабна пожежа у елітному заміському клубі Queen Country Club, який розташований за 20 кілометрів від столиці по Обухівській трасі. Будівлю комплексу охопив вогонь. Дим, який піднявся в небо, видно з багатоповерхівок столиці.

В ДСНС Київської області сайту ТСН.ua розповіли, що на місці займання працюють рятувальники. Відвідувачів евакуювали.

"Ліквідація пожежі ще триває. Площа займання склала 1100 метрів квадратних. Пожежники гасять полум’я. Жертв та потерпілих немає", - повідомили нам в ДСНС Київської області.

Нагадаємо, у багатоповерхівці на Драгоманова стався потужний вибух, після чого виникла пожежа. Відомо, що вибух пролунав на балконі однієї із квартир будинку.