Леся Нікітюк посвітила апетитними сідницями у купальнику: "Ще не ідеал"

Українська телеведуча Леся Нікітюк у купальнику посвітила апетитними сідницями.

Загалом, знаменитість захопилася вейкбордингом. Це екстремальний вид спорту, який полягає в тому, що треба на спеціальній дошці кататися на воді. Лесі гарно вдається, і вона залюбки ділиться результатами зі своїми прихильниками.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Однак фани звернули увагу не лише на Лесині успіхи у вейкбордингу. Прихильники зазначили, що у Нікітюк неабияк струнка фігура. Ведуча натомість опублікувала фото, де посвітила апетитними сідницями у купальнику. Щоправда, знаменитість зауважила, що поки у неї не ідеальна фігура.

"Це ще не ідеал. Потрібно менше пити червоного сухого (прим. ред. – вина)", - зазначила Леся.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, нещодавно фігурою у купальнику посвітила дружина Віктора Павліка – Катерина Реп'яхова. Блогерка переконана, що її тіло наразі неідеальне. Катя зізналась, що їй не подобається у своїй фігурі.

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