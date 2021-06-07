Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Байден провів телефонну розмову із Зеленським: що обговорювали президенти

Автор
Яна КовальЯна Коваль
Дата публікації
Перегляди
2106
Байден провів телефонну розмову із Зеленським: що обговорювали президенти

Associated Press

Президент США запевнив, що на зустрічі з президентом РФ Путіним буде відстоювати суверенітет України.

7 червня Джо Байден заявив Володимиру Зеленському, що чекає його візиту до Вашингтона цього літа.

Про це повідомляє Білий дім.

Байден запевнив Зеленського, що буде відстоювати суверенітет України на зустрічі з Путіним, яка запланована 16 червня у Женеві (Швейцарія).

За словами радника з питань національної безпеки США Джейка Саллівана, Байден готовий до зустрічі з Володимиром Зеленським цього літа після того, як він повернеться зі своєї поїздки до Європи.

Крім того, американський президент зазначив, що має намір викласти Путіну план США на випадок "згубних дій" Росії.

Нагадаємо, Кравчук назвав потенційні теми бесіди Байдена та Путіна. На зустрічі президента США Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним, яка планується на 16 червня у швейцарському місті Женева, обговорюватися може окрім українського питання і комплекс тем щодо виконання Москвою норм міжнародного права.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 