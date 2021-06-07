Байден провів телефонну розмову із Зеленським: що обговорювали президенти

Президент США запевнив, що на зустрічі з президентом РФ Путіним буде відстоювати суверенітет України.

7 червня Джо Байден заявив Володимиру Зеленському, що чекає його візиту до Вашингтона цього літа.

Про це повідомляє Білий дім.

Байден запевнив Зеленського, що буде відстоювати суверенітет України на зустрічі з Путіним, яка запланована 16 червня у Женеві (Швейцарія).

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki and National Security Advisor Jake Sullivan. https://t.co/FRSpfsQQnC — The White House (@WhiteHouse) June 7, 2021

За словами радника з питань національної безпеки США Джейка Саллівана, Байден готовий до зустрічі з Володимиром Зеленським цього літа після того, як він повернеться зі своєї поїздки до Європи.

Крім того, американський президент зазначив, що має намір викласти Путіну план США на випадок "згубних дій" Росії.

National security adviser Jake Sullivan tells @nancycordes that President Biden spoke with Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday, and wants to welcome him to the White House this summer.



Biden said he would "stand up firmly for Ukraine's sovereignty," Sullivan says pic.twitter.com/eekYMkNBoC — CBS News (@CBSNews) June 7, 2021

Нагадаємо, Кравчук назвав потенційні теми бесіди Байдена та Путіна. На зустрічі президента США Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним, яка планується на 16 червня у швейцарському місті Женева, обговорюватися може окрім українського питання і комплекс тем щодо виконання Москвою норм міжнародного права.

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