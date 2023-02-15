У Південній Африці туристичний автобус зіткнувся з фургоном: загинули 20 людей

У Південній Африці в провінції Лімпопо сталася смертльна ДТП за участю туристичного автобусу й фургону з грошима. У результаті автотрощі загинули 20 людей, іще 68 - поранені.

Про це інформує ER24.

"Трьох людей знайшли мертвими на узбіччі, а 16 — внизу біля річки", - йдеться в повідомленні.

Ще одна людина загинула в лікарні. Відомо, що автобус скотився в річку після лобового зіткнення з фургоном. Наразі кілька людей вважаються зниклими безвісти.

Поліцейські розслідують трагічну подію та з'ясовують причини аварії, яка сталася ввечері понеділка, 13 лютого.

Раніше ми повідомляли, що на Одещині сталася смертельна ДТП із літнім пішоходом, який переходив дорогу в невстановленому місці. Аварія сталася біля села Саф'яни. Від отриманих травм загинув 60-річний потерпілий.

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