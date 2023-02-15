Підпал чоловіка на Черкащині: хулігану оголосили підозру

Парубку в віці 20 років, який на Черкащині підпалив чоловіка, зняв це на відео і виклав його в Інтернет, оголосили про підозру. Йому загрожує до семи років ув'язнення.

Про це інформує поліція Черкаської області.

"Щоб стати популярним у соціальних мережах 20-річний парубок підпалив людину. Правопорушнику повідомили про підозру у вчиненні злочину. Слідчі розслідують кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Нагадаємо селі Кобринова Гребля Черкаської області молодики облили чоловіка дизпаливом, підпалили його та під музику знімали, як потерпілий горить. Парубки вели пряму трансляцію в одній із соцмереж. Мешканець села отримав тілесні ушкодження і тепер потребує лікування.

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