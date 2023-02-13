На Черкащині підлітки підпалили чоловіка і вели трансляцію в Tik-Tok: подробиці

Чоловіка облили дизпаливом та під музику знімали, як потерпілий горить.

У селі Кобринова Гребля Черкаської області сталась жахлива історія: підлітки підпалили чоловіка та вели пряму трансляцію в одній із соцмереж.

За даними поліції Черкаської області, в цьому селі компанія молодиків підпалила сплячого 44-річного чоловіка та почала вести трансляцію в одній з соцмереж. Мешканець села отримав тілесні ушкодження та потребує лікування.

Деталі в коментарі для ТСН.ua розповів староста села, який викликав правоохоронців на допомогу потерпілому.

"Цей потерпілий розповів мені, що за допомогою дизпалива його підпалили. Я запропонував йому телефонувати в поліцію, але прийшлось телефонувати самому. Приїхали правоохоронці, встановили, що там, в тій компанії, були і повнолітні, і неповнолітні. Вони знімали відео для Tik-Tok. Потерпілий був в стані алкогольного сп’яніння після того, як побував на похороні. Всі інші також були в нетверезому стані. Один підпалював, один знімав, ввімкнули музику. Наскільки відомо, там перебувала ще дитина, дівчина. Випадок набув резонансу, це - дикунство", - розповів нам староста села.

За його словами, стан здоров’я потерпілого ускладнився тим, що рани почали гнити.

"Зараз йому допомагає сестра", - розповіли нам в селі.

У поліції Черкаської області зазначили, що подія сталась ще 5 лютого. Потерпілий звернувся до правоохоронців 8 лютого. До підпалу потерпілого може бути причетний 20-річний хлопець. Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Харківщині поліція викрила двох 16-річних підлітків у вбивстві двох жінок.

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