На Харківщині двоє 16-річних підлітків вбили двох жінок

Тіла жінок з ознаками насильницької смерті виявили місцеві мешканці на березі річки села П’ятницьке Печенізької об’єднаної територіальної громади Чугуївського району.

На Харківщині поліція викрила двох 16-річних підлітків у вбивстві двох жінок.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"2 лютого близько 1:00 до чергової частини Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на березі річки села П’ятницьке Печенізької об’єднаної територіальної громади Чугуївського району виявлено тіла двох жінок з ознаками насильницької смерті", - йдеться у повідомленні.

У ході проведення першочергових слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили, що до скоєння тяжкого злочину причетні два 16-річні мешканця села П’ятницьке.

Правопорушників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Дії фігурантів слідчі кваліфікували за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

В рамках кримінального провадження призначена низка експертних досліджень.

Зловмисникам повідомили про підозру у скоєнні злочину та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

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